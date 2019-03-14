أشرف عبدالباقي يستعد لعرض "مسرحية كلها غلط" بالمنيا

يستعد النجم أشرف عبدالباقي، خلال الفترة المقبلة، لاستكمال جولات المحافظات لفرقته الجديدة التي تقدم "مسرحية كلها غلط جريما في المعادي"، بعد نجاح كبير قدموه في الجولة السابقة ببداية الشهر الجاري ببورسعيد.



و سيقدم "عبدالباقي" فرقته لأول مرة في جولة جديدة لأهل صعيد مصر، بداية من 27 وحتى 30 مارس الجاري، بمسرح نادي القوات المسلحة بالمنيا.



وزار "عبدالباقي"، خلال الساعات الماضية، اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، للحديث معه عن العرض المسرحي وفرقته الجديدة والاستعداد لتقديم العروض بالمحافظة، وقدم المحافظ كل سبل التعاون له ولفرقته خلال زيارتهم للمحافظة نهاية الشهر الجاري.



"مسرحية كلها غلط".. هي رواية كوميدية إنجليزية، أخذ "عبدالباقي" حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض الآن أيضا بعدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.



"جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، وديكور محمود سامي.