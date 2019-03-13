kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر (1-0)





يلتقي فريقي ليفربول وبايرن ميونخ الألماني لقاء الإياب من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، دور الـ 16، النادي الإنجليزي ليفربول يواجه شبح الخروج من البطولة التي كان وصيفاً للبطل فيها العام الماضي، فهل ينجح في تجنب هذا المصير، والصعود من ملعب المنافس، أم سيكون ذلك صعب المنال، خصوصا أن مانويل نوير ورفاقه لا يسامحون في التحديات الكبيرة التي يقومون بها، ويأمل المنافس الألماني هو الآخر في الإستفادة من التعادل الأخير ضد الريدز في ملعبه وبين جماهيره، لينتصر ويصعد، فهل يتجنب الوصيف للعام الماضي مصير البطل العام الماضي والإقصاء المبكر، أم سيكون لنادي البايرن الفرصة من أجل الفوز وتحقيق تطلعات جماهيره.









تردد قناة ZDF HD المفتوحة | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

لقاء الذهاب الذي إنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويبدو ظاهره أنه في صالح الفريق الألماني، ولكن لا يعني ذلك أن اللقاء تم حسمه لصالح المنافس، البافاري، فالفريق الإنجليزي بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح وكلا من فيرمينو وماني، يبدوا أنهم جاهزون لمفاجأة الفريق صاحب الأرض والجمهور.



