kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر (1-0)
kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر (1-0)
kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر (1-0)
اختتمت فعاليات مبادرة قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا"، والتي نظمتها مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، فعالياتها بقرية أم سن مركز ...
نظمت مديرية أوقاف الاسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، أمسية دينية بمسجد طيبة 1 الكبير بالعامرية أول، بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبدالبصير مدير ...
رصدت "الدستور" 15 صورة لأعمال التطوير، النهائية الجارية فى مدينة أسوان، لإعادة الشكل الحضاري الذي يليق بمكانة أسوان باعتبارها بوابة مصر الجنوبية على إفريقيا. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات ملتقى الشباب ...