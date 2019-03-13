مشاهدة .. بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ (بث ليفربول ضد بايرن ميونخ)

(بث مباشر) مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول بث مباشر اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019 liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة صلاح

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه لا يمانع التضحية بحلمة الشخصي المتعلق بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، من أجل أن يتحقق حلم مدينة ليفربول بالكامل بالتتويج بالبريميرليج. (بث مباشر) مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول بث مباشر اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019 liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة صلاح

وتواجد "الفجر" ضمن وفد إعلامي مصري في ملعب "أنفيلد" لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع شراكة بين محمد صلاح وبنك الإسكندرية ليكون "ملك مصر" سفيرا للبنك في الفترة المقبلة (بث مباشر) مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول بث مباشر اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019 liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة صلاح

وقال صلاح بالمؤتمر الصحفي "دوري أبطال أوروبا هي البطولة المفضلة بالنسبة لي، أشعر بأنها أكبر البطولات، أحب دوري أبطال أوروبا كثيرا". (بث مباشر) مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول بث مباشر اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019 liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة صلاح

وتابع "لكن حلم مدينة ليفربول بالكامل هو التتويج بالبريميرليج، وبالتالي لا مانع من التضحية بحلمي من أجل المدينة، وسيكون أمر طيب لو فزنا بالبطولتين معا". (بث مباشر) مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول بث مباشر اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019 liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة صلاح

ينتظر عشاق كرة القدم، المواجهة الضارية بين بايرن ميونخ وليفربول، فى أياب الدور الـ16 من دورى ابطال أوربا، فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019

(بث مباشر) مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول بث مباشر اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019 liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة صلاح



ويغيب جوشوا كيميتش عن تشكيلة بايرن ميونخ بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الذهاب، بالإضافة إلى توماس مولر، ومن الممكن أن يشارك آريين روبن فى المباراة بعد تعافيه من الإصابة، ليمثل جناحا ثانيا بجانب فرانك ريبيري، فيما لا تزال مشاركة ديفيد ألبا محل شك، وفى حال غيابه سيعوضه جيروم بواتينج فى مركز الظهير الأيمن مع بقاء رافينيا على الجانب الأيسر من الدفاع.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول بث مباشر اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019 liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة صلاح



فيما يشعر يورجين كلوب بالقلق إزاء إزاء لياقة ترينت ألكسندر أرنولد، الذى شارك فى مباراة الريدز ضد بيرنلي، ولم يحسم موقف جيمس ميلنر أيضا، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسهم آدم لالانا، بعد أدائه المثير للإعجاب ضد بيرنلي، ويعود قائد ليفربول جوردان هندرسون قد يعود في خط الوسط بجانب نابي كيتا.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول بث مباشر اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019 liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة صلاح



ومن المنتظر أن يبدأ بايرن ميونخ بتشكيل مكون من: نوير ورافينا وسول وهاميلز وألبا ومارتينيز وتياجو وروبن وجيمس وريبيري ولياندوفسكي.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول بث مباشر اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019 liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة صلاح



فيما تشير التوقيعات إلى أن تشكيلة ليفربول المحتملة ستتكون من: أليسون ، ألكساندر أرنولد ، ماتيب ، فان دييك ، روبرتسون ، ويجنالدوم ، فابينيو ، هندرسون ، صلاح ، فيرمينو ، ماني

(بث مباشر) مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول بث مباشر اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019 liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة صلاح

