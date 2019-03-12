القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
حوادث
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:01 م

النائب العام: التحقيق في بلاغ يزعم اغتيال المصريين الـ6 بالطائرة الإثيوبية

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
dostor.org/2550543

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتبه الفني بفحص فوري للبلاغ المقدم من عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، حول حادث تحطم الطائرة الإثيوبية مساء أول أمس الأحد؛ لفتح تحقيق حول وفاة المصريين الـ 6 ومعرفة هل تم اغتيالهم أم لا بالحادث؟.

وقال عبد السلام في بلاغه: "تحطمت إحدى الطائرات الإثيوبية طراز بيونج 737- 800” رحلة رقم ” اي تي 302 "أثناء إقلاعها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي بالقرب من بلدة بيشوفتو على بعد 62 كيلو متر من العاصمة أديس أبابا، وأسفر هذا الحادث الأليم عن وفاة جميع الركاب وعددهم 157 شخصًا من بينهم 6 علماء مصريين كانوا في مهمة رسمية".

وأضاف: "وحيث أن الضحايا الدكتور أشرف التركي والمهندسة دعاء عاطف والمهندس عبد الحميد فراج، كانوا في مهمة عمل خاصة ورسمية، حيث تم إيفادهم من قبل الدولة بالتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في ظل مساعي مصر الحثيثة للدخول في عمق إفريقيا بالتزامن مع رئاستها للاتحاد الإفريقي، وهم الأستاذ الدكتور أشرف التركي الذي يُعد واحدًا من أهم العلماء المصريين في مجاله في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وله العشرات من الأبحاث الهامة فيما يتعلق بدراسات الفونا المصرية، وكل ما يرتبط بأمور الحجر الزراعي وتطوير المحاصيل، فضلًا عن علاقاته بعلماء أجانب في مجاله، والباحثين المساعدين له الضحية الثانية والثالثة واللذان يعملان بمركز بحوث الصحراء وشعبة المجال الحيواني".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ يومين

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ أقل من شهر

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

الآن

محمد صلاح يرد على انتقادات الجماهير: "بيفسروا على مزاجهم"

حارس بايرن ميونيخ يعلق على نقص أهداف محمد صلاح

بريطانيا تحظر تحليق طائرة "بوينج 737 ماكس 8" في مجالها الجوي

افتتاح منتدى الأعمال "مصر- أوغندا" لتعزيز فرص الاستثمار

ads
الأكثر قراءة

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

محمد صلاح يرد على انتقادات الجماهير: "بيفسروا على مزاجهم"

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ألبومات الصور

محافظ السويس: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمدينة الحرية الجديدة

تخصيص 5 ملايين جنيه قروض لإقامة مشاريع تربية طيور لسيدات البحيرة

محافظ مطروح يتفقد شاطئ الأبيض الجديد

"عوض" تتفقد الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط (صور)

رياضة

الهلال السعودي يتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا بثلاثية في الدحيل القطري

مكافأة إجادة للاعبي الاتحاد بعد الفوز على الجونة بالدوري

مصر تحصد المراكز الأولى بالدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

محمد صلاح يرد على انتقادات الجماهير: "بيفسروا على مزاجهم"

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ads
كشكول

رئيس جامعة المنوفية: اختبارات التقييم لطلبة الطب تمنع الغش وتوفر البيئة الآمنة

رئيس جامعة كفر الشيخ يوضح مزايا تطبيق الامتحان الموحد لطلاب "الطب"

ماجدة نصر لـ«كشكول»: لابد من تخصيص معلم ظل لذوي الاحتياجات الخاصة

ننشر رابط تقديم تظلمات مسابقة التعاقدات المؤقتة بالتعليم

التعليم: بدء تلقي تظلمات وشكاوي مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأمصار

بعد إعلانه الجولان إسرائيلية.. سوريا تدين تصريحات جراهام

السفارة الأمريكية تثمن جهود مصر في الحفاظ على موادرها المائية

سهم بوينج يهوي لأدنى مستوى منذ هجمات سبتمبر

نائب البشير للسيسي: نثمن دعم مصر لاستقرار السودان

والد حارس مرمى ريال مدريد يشن هجوما حادا على الصحف الإسبانية

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎