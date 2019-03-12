الشبكة العنكبوتية العالمية.. جوجل يحتفل بالذكرى الـ30 لانطلاق الـ"WWW"

يحتفل موقع البحث الشهير "جوجل"، اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، بالذكرى الثلاثين لانطلاق الشبكة العنكبوتية العالمية "The World Wide Web - www".



وغيّر "جوجل" شعاره الرسمي إلى هيئة شاشة كمبيوتر تدور بداخلها الكرة الأرضية، وذلك تعبيرًا عن الشبكة العنكبوتية العالمية التى تربط العالم كله بعضه ببعض.



ويرجع اختراع الشبكة العنكبوتية العالمية إلى العالم الإنجليزى تيم بيرنرز لى، فى عام 1989، حيث كتب أول متصفح ويب فى عام 1990 أثناء عمله فى CERN بالقرب من جنيف فى سويسرا، وتم إصدار الويب خارج CERN فى عام 1991 أولاً إلى مؤسسات البحث الأخرى التى بدأت فى يناير 1991 وعامة الجمهور على الإنترنت فى أغسطس 1991، وكانت الشبكة العنكبوتية العالمية، أساسية لتطوير عصر المعلومات وهى مليارات الأدوات الأساسية التى يستخدمها الناس للتفاعل على شبكة الإنترنت.