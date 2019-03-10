القاهرة : الأحد 10 مارس 2019
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08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

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04:38 م

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04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

مباريات
الأحد 10/مارس/2019 - 09:01 م

الان مشاهدة مباراة real madrid vs valladolid بث مباشر

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تقدم الدستور خدمة متميزة لنقل البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الأحد ضمن مباريات الدورى الاسبانى

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والقنوات الناقلة بث مباشر

تذاع مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم عبر قناة بى ان سبورت 3 بث حى مباشر مجانى وعلى ملعب نيوفو جوسي زورييلا.

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة real madrid vs valladolid

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