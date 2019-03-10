الان مشاهدة مباراة real madrid vs valladolid بث مباشر
تقدم الدستور خدمة متميزة لنقل البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الأحد ضمن مباريات الدورى الاسبانى
موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والقنوات الناقلة بث مباشر
تذاع مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم عبر قناة بى ان سبورت 3 بث حى مباشر مجانى وعلى ملعب نيوفو جوسي زورييلا.
10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:45 مساءاً بتوقيت مصر .
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