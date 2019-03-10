محكمة "اقتحام الحدود" تشاهد فيديو لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والتي يعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين.



وشاهدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، مقطع مصور لمحمد دحلان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، يؤكد فيه ضلوع حركة "حماس" في فتح السجون، قائلًا - بلكنته الفلسطينية - "معروف مين اعتدى على مراكز الأمن المصري خلال الثورة، حماس هاجمت كل مراكز الأمن المصري في العريش".



وشاهدت المحكمة فيديو لشهادة أحد الهاربين من سجن وادي النطرون، بدأ المقطع بحديث لمحتجز بمستشفى جامعة المنوفية يحكي شهادته عن الهروب من السجن، وتحدث بأنه كان محكوم عليه بعقوبة ثلاث سنوات في سجن 430، وأن بعض الأشخاص اقتحموا السجن، وقام آخرين بإخراجهم من السجن.



واستعرضت المحكمة حرز بعنوان "كشف الهاربين حتى 3 مايو 2013 – وادي النطرون"، بدأ المقطع بعنوان رئيسي "كشف بالهاربين من السجون خلال ثورة يناير"، وتبين أنهم مُرتبين طبقًا لمحل الإقامة وعددهم وصل إلى 2842، وتبين أنه عبارة عن جداول تحمل أرقام مسلسلة حتى 2842، مُثبت بها أسماء الهاربين من السجون، وقرين كل منهم التهمة، وتاريخ بداية الحبس، والحكم الصادر ضده، ورقم القضية، وعنوان محل الإقامة.



وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.