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الأحد 10/مارس/2019 - 04:04 م

يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي «Kora-Star»

يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي «Kora-Star»

بث مباشر مباراة أرسنال
بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد
الدستور مباريات
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يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي «Kora-Star»

يلا شوت HD 7sry | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي
يقدم موقع الدستور مباريات خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 10 مارس 2019، حيث يحل فريق بيرنلي اليوم ضيفاً على نظيره فريق ليفربول على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول على الأراضي الإنجليزية، وذلك في إطار الجولة الثلاثين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019.
يلا شوت HD 7sry | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي
أعلنت قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم، وذلك عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 2، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق خالد الحدي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الـ3:00 بتوقيت مكة المكرمة.


في آخر 74 مباراة جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وارسنال على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بيرنلي في 33 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق بيرنلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفربول في 22 مباراة، بينما حسم التعادل بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق بيرنلي نتيجة 19 مباراة.
يلا شوت HD 7sry | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي
أما على الصعيد التهديفي في آخر 74 مباراة جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق بيرنلي على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تسجيل 122 هدفاً في شباك نظيره فريق بيرنلي، وفي مقابل ذلك نجح فريق بيرنلي في تسجيل 85 هدفاً في شباك نظيره فريق ليفربول.
يلا شوت HD 7sry | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي
وفي آخر مباراة جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق بيرنلي، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب مضيفه فريق بيرنلي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب تيرف مور في الدور الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أما أكبر انتصار حققه فريق ليفربول على حساب نظيره فريق بيرنلي في التاريخ، فكان في يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 1928، وحينها فاز فريق ليفربول بنتيجة ثمانية أهداف دون مقابل على حساب ضيفه فريق بيرنلي ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
يلا شوت HD 7sry | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي
ويُعتبر النجم المصري محمد صلاح هو أفضل لاعب في صفوف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، حيث نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل سبعة عشر هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن النجم المصري محمد صلاح قد نجح أيضاً في صناعة سبعة أهداف لمصلحة فريقه ليفربول، مما يجعله مساهماً في إحراز 24 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول من أصل 64 هدفاً قام بتسجيلها فريق الريدز في الموسم الحالي.
يلا شوت HD 7sry | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي «Kora-Star»


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