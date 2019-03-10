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الأحد 10/مارس/2019 - 12:05 ص

بيكيه يوجه رسالة إلى كوتينيو بعد صافرات الاستهجان ضده

بيكيه يوجه رسالة
وكالات
dostor.org/2546749

وجه جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، رسالة إلى زميله في الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو، بعد صافرات الاستهجان التي طالته، بسبب مستواه المتذبذب رغم فوز الفريق على رايو فاليكانو (31)، أمس السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بحالة جيدة جدًا الآن، زملائي يساعدونني كثيرًا.. إذا كان الفريق يلعب بشكل جيد، فأنت تعاني بصورة أقل".

وأضاف: "نحن ننافس على 3 بطولات، ولا يزال أمامنا الكثير، لكن مباراة الأربعاء أمام ليون ستكون بمثابة نهائي.. الكل أو لا شيء، نحن نركز عليها من الآن".

وتابع: "كان لدينا مباريات متتالية صعبة في الفترة الأخيرة، من الناحية النظرية اليوم كان الأداء معقولًا".

وعن صافرات الاستهجان ضد كوتينيو، أشار: "فيليب قدّم موسمًا جيدًا حتى الآن، بالطبع جاء بسعر كبير، وهذا ما يضع على كاهله الكثير، ويجعل الجميع يطلب منه أداءً كبيرًا دائمًا.. يجب عليه تقبل رد فعل الجماهير، لكنه لديه كل الدعم منا".

وأتم: "نحن لم نستبعد أحدًا من المنافسة على لقب الدوري، الآخرون قادرون على العودة، ومن الجيد أن نحافظ على الفارق مع أتلتيكو مدريد".

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