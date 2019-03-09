الشوباشى توقع "حبيبى الذى كان" بمعرض زايد للكتاب اليوم

ضمن فاعليات معرض زايد الدولي للكتاب المقام بمدينة الشيخ زايد٬ تقام في الرابعة من عصر اليوم السبت٬ ندوة لمناقشة وتوقيع المجموعة القصصية "حبيبي الذي كان" للكاتبة فريدة الشوباشي.



ومن المجموعة نقرأ: "رغم مرور السنين، وما صاحبها من تغيرات في المصير والمسار، ظلت تحتفظ في ثنايا الذاكرة، بوميض لحظات الحب الطفولي التي جمعتها بمحمود، كانت في الخامسة عشرة من العمر ولم يكن هو قد أكمل عامه الثامن عشر بعد. سن البراءة والحب العذري البكر، الذي يبتعد بهما عن أرض الواقع، محلقا إلى أعالي سماء الأحلام، حيث محطة العشاق ونسيم الرومانسية، أما الدنيا فلا تمتد حدودها، بالنسبة ليسرا ومحمود، إلى أبعد من البناية التي تسكن هي في طابقها السادس.