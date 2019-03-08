عبدالحفيظ يطمئن على حالة مصابي الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاجتماع بطبيب الفريق خالد محمود، على هامش المران الجماعي لفريق الكرة الأول مساء اليوم الجمعة، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، للاطمئنان عن حالة اللاعبين المصابين وبرنامج التغذية، وكذلك حالة هشام محمد الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي غدا ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وألقى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مطولة على اللاعبين قبل بداية المران، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بمباراة الغد، كما حرص لاسارتي على الاجتماع بالجهاز المعاون، لتحديد بعض المهام لأعضاء الجهاز الفني خلال مران الفريق، والتحدث حول مباراة الغد وبعض الأمور الفنية المتعلقة بها.

وغاب هشام محمد لاعب وسط الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية، بسبب شكواه من آلام الركبة، وهو ما دفع الجهاز الفني لتحديد برنامج خاص للاعب حتى لا تتفاقم الآلام، حيث أدى اللاعب جلسة من التدريبات البدنية والاستشفاء والتأهيل في الجيم بفندق الإقامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.