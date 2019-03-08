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الجمعة 08/مارس/2019 - 04:01 م

BEIN SPORT بث مباشر مباراة الاسماعيلى ومازيمبي اليوم | hd رابط جديد بدون تقطيع

BEIN SPORT بث مباشر
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يلتقى الاسماعيلى مازيمبي اليوم الجمعة 7 مارس 2019 ضمن مباريات دورى ابطال افريقيا| مشاهدة مباراة دورى ابطال افريقيا يلا شوت yalla shoot

تقام مباراة الاسماعيلى ومازيمبي اليوم الجمعة على استاد برج العرب في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة وفى 7 بتوقيت السعودية و 8 بتوقيت الإمارات مشاهدة مباراة الاسماعيلى ومازيمبي رابط الاسطورة مجانى عبر قناة beIN SPORTS HD

وأسند الاتحاد الأفريقى إدارة مباراة الإسماعيلى مع مازيمبى الكونغولى للسنغالي ماجيتى نداي، ويعاون الدولى نداى طاقم يضم كلاً من الكاميرونى ألفيس نجيجو والبوركينابي سيدو تياما،الحكم السنغالى ادار عدة مباريات للمنتخب الوطنى والأندية وكان آخرها لقاء المصرى مع اتحاد العاصمة الجزائرى الذى شهد فوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية.

بث سريع شغال تقدمه "الدستور" لنقل البث المباشر لمباراة الاسماعيلى ومازيمبي بدون تقطيع


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