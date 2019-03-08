الاسماعيلى لايف - بث مباشر مباراة الاسماعيلى ومازيمبي اليوم كورة لايف
يواجه فريق الاسماعيلى نظيره مازيمبي اليوم
الجمعة 7/3/2019 ضمن مباريات دورى ابطال افريقيا يلا شوت yalla shoot
في تمام
الساعة 6 بتوقيت القاهرة و 7 بتوقيت السعودية تذاع مباراة الاسماعيلى ومازيمبي في
دورى ابطال افريقيا عبر قناة بى ان سبورتس bein sports كورة لايف
يحتل الإسماعيلى
المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب
قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى
برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .
وتعد المواجهة
تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة
من خوض 4 مباريات.