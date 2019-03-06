مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة barcelona

العاملون بميناء دمياط بتدربون على التعامل مع تسريب الحاويات

شاركت هيئة ميناء دمياط، في تدريب عملي على اكتشاف والتعامل مع تسريب بأحد الحاويات الخاصة بالبضائع الخطرة، والتي تحتوي على مواد سائلة قابلة للاشتعال والذي تم على أحد الأرصفة بمحطة الحاويات بميناء ...