مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة barcelona
بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا اليوم الأربعاء 6/3/2019 في كأس السوبر الكتالونى برشلونة Vs جيرونا يلا شوت
قناة برشلونة تذيع بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا اليوم فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية رابط سريع شغال بث مباشر مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم كورة ستار
على ملعب إستادي دي لا نوفا كرو ألتا تقام مباراة برشلونة وجيرونا مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا كورة أون لاين كورة لايف
موعد مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم
8:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:45 مساءاً بتوقيت مصر .
7:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:45 مساءاً بتوقيت العراق .
7:45 مساءاً بتوقيت السودان .
8:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:45 مساءاً بتوقيت تونس .
6:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:45 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:45 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:45 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:45 مساءاً بتوقيت قطر.
5:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:45 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT