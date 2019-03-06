بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا اليوم الاربعاء 6-3-2019 فى كأس السوبر الكتالوني
بث مباشر
مباراة برشلونة وجيرونا اليوم الأربعاء 6/3/2019 في كأس السوبر الكتالونى برشلونة Vs جيرونا يلا شوت
قناة برشلونة تذيع
بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا اليوم فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت
السعودية رابط سريع شغال بث مباشر مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم كورة ستار
على ملعب إستادي
دي لا نوفا كرو ألتا تقام مباراة برشلونة وجيرونا مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا
كورة أون لاين كورة لايف
موعد مباراة
برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم
8:45 مساءاً بتوقيت
السعودية .
7:45 مساءاً بتوقيت
مصر .
7:45 مساءاً بتوقيت
فلسطين .
7:45 مساءاً بتوقيت
الأردن.
7:45 مساءاً بتوقيت
سوريا .
7:45 مساءاً بتوقيت
لبنان .
8:45 مساءاً بتوقيت
العراق .
7:45 مساءاً بتوقيت
السودان .
8:45 مساءاً بتوقيت
اليمن .
7:45 مساءاً بتوقيت
ليبيا .
6:45 مساءاً بتوقيت
تونس .
6:45 مساءاً بتوقيت
الجزائر .
6:45 مساءاً بتوقيت
المغرب .
9:45 مساءاً بتوقيت
الإمارات.
8:45 مساءاً بتوقيت
البحرين.
9:45 مساءاً بتوقيت
سلطنة عُمان.
8:45 مساءاً بتوقيت
الكويت .
8:45 مساءاً بتوقيت
قطر.
5:45 مساءاً بتوقيت
موريتانيا.
8:45 مساءاً بتوقيت
جزر القمر .
5:45 مساءاً بتوقيت
جرينتش GMT