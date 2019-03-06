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الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:23 م

كورة لايف| بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا اليوم

كورة لايف| بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا اليوم

مشاهدة مباراة باريس
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد
الدستور مباشر
dostor.org/2542448

يستضيف ملعب «حديقة الأمراء» مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال، بإياب دور الـ 16 للمسابقة، مساء اليوم الأربعاء، وتنقل بوابة المواطن بث مباشر عبركورة لايف.

دوري الأبطال

ويقدم الدستورلايف خدمة بث مباشر عبر قسم مباريات كورة لايف لـ مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال الأربعاء 6-3-2019.

كورة لايف| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر دوري الأبطال

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في الذهاب انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين نظيفين، بملعب "أولد ترافود" مقعل الشياطين الحمر، مما يرجح كافته في مباراة العودة مساء اليوم الأربعاء.


التشكيل المتوقع لـ مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يوناتيد

ويأتي التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى:بوفون

في الدفاع: مونييه- تياجو سيلفا- كيمبيمبي- بيرنات

وفي الوسط: ماركينيوس- فيراتي- داني ألفيس

وفي الهجوم: دي ماريا- دراكسلر- مبابي

أما التشكيل المحتمل للمضيف مانشستر يوناتيد

حراسة المرمى:دي خيا

في الدفاع: بايلي- سمالينج- ليندلوف- لوك شاو

في الوسط: أشلي يونج- ماكتوميناي- فريد

في الهجوم: بيريرا- راشفورد-  لوكاكو


غيابات الفريقين

وتحمل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، غيابات عديدة أبرزها، من جانب الفريق الأحمر، الفرنسي بول بوجبا وذلك لتلقيه بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، إلى جانب كل من خيسي لينجارد وأنتوني مارسيال وألكسيس سانشيز للإصابة.

كورة لايف| باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري الأبطال

بينما يفتقد الفريق الباريسي لخدمات نجمه الأول البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة قوية بالدوري الفرنسي، ولم يلعب مباراة الذهاب في أولد ترافورد ومعه الأورجوياني إديسون كافاني.


ويعيش مانشستر يونايتد أوقاتاً رائعة في الدوري الإنجليزي، إذ أصبح في المركز الرابع برصيد 58 نقطة بعد فوزه الأخير على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ 29 من البريميرليج.


في حين يتصد باريس المسابقة الفرنسية المحلية بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه فريق ليل الذي يمتلك 54 نقطة.

يذكر أن مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ستقام في الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة "بين سبورتس اتش دي 1"، وتردد القناة على النايل سات 12264 أفقي والترميز 27500، وعلى سهيل سات 11547 عمودي والترميز 27500، وتنقل بوابة المواطن لهذا الحدث بث مباشر عبر كورة لايف.

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