القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:57 م

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
رياضة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:23 م

تردد قناة bein sports لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس

تردد قناة bein sports لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس

تردد قناة bein sports
dostor.org/2541888

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام يلا شوت yalla shoot اونلاين| لينك شغال ماتش الريال واياكس 


بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام يلا شوت yalla shoot اونلاين كورة لايف، يستضيف ريال مدريد الإسباني خصمه اياكس امستردام الهولندي على ملعب سنتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس، وذلك ضمن مباريات مرحلة العودة من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، وينتظر مشاهدة ماتش الريال واياكس اليوم الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم وخاصة في الوطن العربي، وسنوفر لكم رابط يلا شوت بث مباشر ريال مدريد ضد اياكس اونلاين قبل بداية المباراة بلحظات.
كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام يلا شوت yalla shoot اونلاين| لينك شغال ماتش الريال واياكس 
مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر
ريال مدريد واياكس بث مباشر يلا شوت bein sport hd، يبدأ موعد مشاهدة مباراة الريال واياكس الهولندي مساء اليوم في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكن لعشاق الريال في شتى بقاع الوطن العربي متابعة ماتش ريال مدريد واياكس الحاسم على التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا عبر قناة bein sport hd1 بتعليق المصري علي محمد علي.

مباراة الريال واياكس بث مباشر real madrid live كورة لايف، يكفي ريال مدريد التعادل أو الهزيمة بنتيجة هدف دون رد للتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولته المفضلة والتي يحمل الرقم القياسي في مرات التتويج بها تاريخياً، وذلك في رحلة سعي الريال لحصد اللقب الرابع على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتشهد مباراة الريال واياكس اليوم غياب القائد الإسباني سيرجيو راموس عن صفوف فريقه ريال مدريد بداعي الإيقاف بعد تعمده الحصول على البطاقة الصفراء الثانية خلال مباراة الذهاب التي جمعت بين ريال مدريد واياكس قبل أيام وانتهت بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف، وسنضيف لكم رابط يلا شوت مشاهدة ريال مدريد واياكس اونلاين الاسطورة livehd7.
كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام يلا شوت yalla shoot اونلاين| لينك شغال ماتش الريال واياكس 
مشاهدة ريال مدريد واياكس بث مباشر  يلا شوت
الريال واياكس مباشر، مشاهدة الريال واياكس مباشرة، الريال واياكس يلا شوت، الريال واياكس كورة اونلاين، ماتش ريال مدريد اليوم مباشر، ريال مدريد واياكس اونلاين، الريال واياكس امستردام الاسطورة livehd7، الريال واياكس مباشرة. 

في حال توقف بث مباشر مباراة الريال واياكس يرجى الضغط على الصورة أعلى المقال لتحديث البث المباشر والحصول على جودة أعلى.

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام يلا شوت yalla shoot اونلاين| لينك شغال ماتش الريال واياكس 

موضوعات متعلقة

بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس امستردام اونلاين يلا شوت الجديد yalla shoot بدون تقطيع| الريال واياكس كورة لايف ستار | مشاهدة ماتش ريال مدريد واياكس دوري ابطال اوروبا

بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس امستردام اونلاين يلا شوت الجديد yalla shoot بدون تقطيع| الريال...

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس امستردام بث مباشر يلا شوت |Yalla Shoot مباشر ريال مدريد وأياكس امستردام دوري الابطال beIN Sport HD كورة ستار مباراة الريال بجودة عالية

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس امستردام LIVE - بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس امستردام الآن يلا شوت yalla shoot

اقرأ أيضًا
منذ يومين

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ اسبوع

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد زيارة استمرت لساعات

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"مدبولي" يناقش خطة تعزيز التعاون مع دول شرق إفريقيا

بدء الاجتماع الوزاري المصري التونسي الجزائري حول ليبيا بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"البدري" يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

ألبومات الصور

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

خلال لقاء مع المواطنين.. محافظ الغربية يوجه بصرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل

"قومى المرأة" فى بنى سويف يواصل حملات طرق الأبواب

مناقشة "لأنى رجل" مع طلاب الثروة السمكية بجامعة السويس (صور)

رياضة

تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة real madrid vs ajax اليوم

تردد قناة bein sports لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس

تحسن حالة سامي خضيرة بعد معاناته من مشكلة في القلب

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"البدري" يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

ads
كشكول

ألسن عين شمس تحتفل بيوم المترجم العالمي

افتتاح الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة

«المحرصاوي» يطمئن على صحة عامل بإعلام الأزهر سقط من القطار

بعد دعوات الطيب.. رئيس المنوفية الأزهرية: مهمتنا التعايش السلمى

غداً...انطلاق بطولة الجمهورية للجمباز للمرحلة الإعدادية الأزهرية

الأمصار

من خلالها مساعدات اقتصادية.. فلسطين توقع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا

منظمة: النساء يشغلن ربع عدد النواب في البرلمانات حول العالم

العاهل الأردني يتوعد بمحاسبة مسربي المعلومات والوثائق الرسمية

البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا

دون تدخلات خارجية.. وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لأزمة ليبيا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

"ناسا" تجري أول عملية "سير في الفضاء" مكونة من السيدات فقط

كلب يحبط عمليات تهريب أموال طائلة

علماء مكسيكيون يعثرون على قطع أثرية لحضارة المايا في كهف

مباريات
الصحة

متبرع الخلايا الجذعية ينقذ مريض الإيدز

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎