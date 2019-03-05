يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اون لاين اليوم الثلاثاء 5/3/2019 رابط لعبة أياكس ضد الريال

بث مباشر ومشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكسأمستردام في دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا في العاشرة مساء بـملعب سانتياجو برنابيو.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اون لاين اليوم الثلاثاء 5/3/2019 رابط لعبة أياكس ضد الريال

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اون لاين اليوم الثلاثاء 5/3/2019 رابط لعبة أياكس ضد الريال

وكان قد ألتقى ريال مدريد ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا فى 13 مناسبة ، وتمكن الفريق الأسبانى من الفوز فى سبع مواجهات ، بينما تغلب الفريق الهولندى فى خمس ، وسيطر التعادل على لقاء وحيد .

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اون لاين اليوم الثلاثاء 5/3/2019 رابط لعبة أياكس ضد الريال

ويدخل النادي الملكي أياكس بهدف مصالحة جماهيره وطي صفحة الأحزان المحلية، وذلك بعدما تلقي الفريق خسارتين علي التوالي من الغريم التاريخي برشلونة في الكلاسيكو.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اون لاين اليوم الثلاثاء 5/3/2019 رابط لعبة أياكس ضد الريال

لتكون مباراة الريال ضد أياكس الأمل الوحيد للملوك الإسبان لمصالحة الجماهير، وذلك بعدما أصبحت بطولة دوري أبطال أوروبا هيا الأمل الوحيد لريال مدريد للهروب من شبح الموسم الصفري .

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اون لاين اليوم الثلاثاء 5/3/2019 رابط لعبة أياكس ضد الريال

فيما يدخل الفريق الهولندي مباراة الريال بهدف تحقيق المفاجأة وإذلال الميرنجي في عقر دارة ووسط جماهيره .

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اون لاين اليوم الثلاثاء 5/3/2019 رابط لعبة أياكس ضد الريال

يذكر أن ريال مدريد يكفيه التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، التي أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام".





ويغيب المدافع سيرجيو راموس عن فريقه في مواجهة الريال ضد اياكس، بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإيقافه لمبارتين لتعمده تلقي بطاقة صفراء للغياب عن مباراة العودة، والمشاركة في ربع النهائي خالي البطاقات.





وتعرض ريال مدريد خلال الموسم الجاري، لـ 4هزائم في الليجا، فيما كان التعادل حاضرًا في 8 مبارايات، ويعاني دفاع الملكي من مشاكل عديدة بعدما استقبل 31 هدفاً خلال 26 مباراة، في حين تمكن مهاجميه من تسجيل 43 هدفًا.