القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:19 م

مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر في دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر في دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الأهلي
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مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر في دوري ابطال اسيا
الأسطورة مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر اليوم  05 / 03 / 2019 رابط أون لاين ماتش الاهلي والسد دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف مساء اليوم النادي الأهلي نظيرة القطري علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وذلك ضمن منافسات الجولة الأول من دوري ابطال اسيا علي أمل الحصول علي أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم كل من السد وباختاكور وبرسبوليس الإيراني .
مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر في دوري ابطال اسيا
الأسطورة مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر يدخل النادي الاهلي السعودي المباراة وعينة علي أول ثلاث نقاط وذلك بعد الدفعة المعناوية التي أخذها من مباراة الوصل الإماراتي في البطولة العربية والتي شهدت فوز النادي الاهلي بنتيجة 4-3 وصعودة إلي دور نصف نهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال وأيضا التعادل مع نايي اتحاد جدة بالدوري السعودي بنتيجة 1-1 وشهدت تسجيل هدف عالمي من عمرو السومة لاعب الأهلي ومنتخب سوريا الشقيق .
مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر في دوري ابطال اسيا
كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر وأعلن اليوم المدير الفني لنادي الاهلي السعودي عن التشكيل الذي سيخوض به لقاء الاهلي والسد القطري وذلك ضمن منافسات الجولة الأول من دوري ابطال اسيا 2019 حيث إستقر المدير الفني علي كل من : محمد العويس - ياسر المسيليم - باسم العطالله - سعيد المولد - محمد آل فتيل - علي الزبيدي - عبد الله حسون - حسين عبد الغني - معتز هوساوي - محمد الزبيدي - هاني الصبياني - فيصل دارسي - عبد الباسط هندي - سلمان المؤشر - تيسير الجاسم - عبد الفتاح عسيري - حسين المقهوي - عبد العزيز الشهراني - نوح الموسى - أيمن الخليف - عبد الرحمن غريب - يوسف الحربي - يحيى القرني - فراس الغامدي - عمر الزيني - مهند عسيري.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر في دوري ابطال اسيا
أمال جديد في دوري أبطال اسيا من قبل الأهلي السعودي والسد القطري يريد النادي الأهلي ان يطوي صفحة ابطال أسيا الموسم الماضي بعد خروجة من دور ربع نهائي علي يد نادي السد وخسر الأهلي بأربع أهداف مقابل ثلاث في مباراة الذهاب والإياب وصعد السد القطري علي حساب الأهلي لكي يواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني لكي يعلن توديعة البطولة هو الأخر بثنائية مقابل هدف وحيد خلال لقاء الذهاب والإياب .
مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر في دوري ابطال اسيا

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