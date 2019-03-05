كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv
تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، التجهيزات النهائية لمركز الحفريات الفقارية بكلية العلوم، تمهيدًا لافتتاحه نهاية شهر مارس الجاري، رافقه خلال الزيارة الدكتورعادل الجنيدى عميد الكلية، ...
شهدت مدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، سقوط شرفة منزل أحد المواطنين بمنطقة الحسينية التابعة لحي شرق المنصورة، تسببت تحطم سيارتين ملاكي وسيارة ربع نقل دون حدوث أية إصابات بشرية، على الفور فُرض عمل كردون ...
أعلن المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، عن شن حملة موسعة تمكنوا خلالها من تحرير 99 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة، من بينها 41 مخالفة ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن ...