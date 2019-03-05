القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:11 م

مشاهدة مباراة السد والأهلي بث مباشر بتاريخ 5/3/2019 دوري ابطال اسيا| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة لايف| كورة

مشاهدة مباراة السد والأهلي بث مباشر بتاريخ 5/3/2019 دوري ابطال اسيا| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة لايف| كورة

مشاهدة مباراة السد
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مشاهدة مباراة السد والأهلي بث مباشر بتاريخ 5/3/2019 دوري ابطال اسيا| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة لايف| كورة

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والسد، وذلك يوم الثلاثاء القادم 5 مارس 2019، الموافق 28  جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19.

مشاهدة مباراة السد والأهلي بث مباشر بتاريخ 5/3/2019 دوري ابطال اسيا| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة لايف| كورة 

بث مباشر| مباراة الاهلي - السد اليوم الثلاثاء 5 مارس (دوري ابطال اسيا)


 
تعادل الراقي مباراته الأخيرة أمام الاتحاد بهدف لكل منهم في ديربي قوي جمع بينهم مساء الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 37، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى سبع هزائم.

 مشاهدة مباراة السد والأهلي بث مباشر بتاريخ 5/3/2019 دوري ابطال اسيا| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة لايف| كورة

نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري مساء الثلاثاء في دور المجموعات في دوري أبطال اسيا، إليكم معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة التي تأتيكم مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS.

مشاهدة مباراة السد والأهلي بث مباشر بتاريخ 5/3/2019 دوري ابطال اسيا| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة لايف| كورة

يدخل السد هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب فريق قطر (8-1)، في الجولة 18 من الدوري القطري، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة 47 وبقى على صدارة جدول الترتيب في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن لخويا صاحب الوصافة حاليًا، فحتى الآن لعب الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 لقاء، وتعادل في إثنين وخسر مباراة وحيدة.

مشاهدة مباراة السد والأهلي بث مباشر بتاريخ 5/3/2019 دوري ابطال اسيا| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة لايف| كورة 

مباراة الاهلي السعودي والسد القطري مباشر


 
مشاهدة مباراة السد والأهلي بث مباشر بتاريخ 5/3/2019 دوري ابطال اسيا| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة لايف| كورة 

البث المباشر لمباراة الاهلي السعودي والسد القطري

مشاهدة مباراة السد والأهلي بث مباشر بتاريخ 5/3/2019 دوري ابطال اسيا| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة لايف| كورة 

مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري على الانترنت

مشاهدة مباراة السد والأهلي بث مباشر بتاريخ 5/3/2019 دوري ابطال اسيا| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة لايف| كورة 

معلومات البث المباشر

مواجهة الاهلي السعودي والسد القطري تأتيكم في مساء الثلاثاء 5 أذار/مارس 2019.

•    المباراة ستكون مذاعة باللغة العربية على beIN SPORTS HD3 وبالإنكليزية على beIN SPORTS HD11.

• الاهلي السعودي والسد القطري مواجهة ستكون مصحوبة بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

• البث المباشر لمباراة الاهلي السعودي والسد القطري سيكون متاحاً على الإنترنت من خلال beIN CONNECT.

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