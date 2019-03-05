لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد بث مباشر | kora online

مشاهدينا الكرام البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي مع السد القطري، في المباراة التي تجمع الفريقين الكبيرين ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.









الاهلي والسد بث مباشر , دور المجموعات دوري ابطال اسيا 2019 مباراة الاهلي اليوم المجموعة الرابعة الجولة الاولي , في افتتاحية مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات من دوري ابطال اسيا سنكون علي موعد مع مباراة اهلي جدة السعودي والسد القطري في موقعة قوية وهامة بين الفريقين الكبيرين الذين يعدا من ابرز فرق المنطقة العربية واحد المرشحين للوصول للنهائي من منطقة الغرب.





الاهلي يدخل المباراة بحثا عن تحقيق الفوز علي ميدانه وامام جماهيره العريضة خاصة ان مباراة افتتاح دور المجموعات دائما ما تكون هامة ومؤثرة في مشوار اي فريق مشارك في تلك البطولة الكبيرة وستكون المباراة صعبة علي الفريق السعودي امام الفريق القطري الذي نجح في الوصول لقبل النهائي في الموسم الماضي وخرج علي يد فريق بيرزوي الايراني في نصف النهائي وكاد ان يصل للنهائي لولا غياب التوفيق عن رفاق فيريرا في مباراة الاياب امام الفريق الايراني.





الاهلي والسد بث مباشر





دوري ابطال اسيا 2018-2019

دور ال32





المجموعة الرابعة

مرحلة الذهاب - الجولة الاولي

ملعب مدينة ملك عبد الله الرياضية









موعد المباراة.





يوم الثلاثاء 5 مارس 2019

الساعة السابعة وربع مساءا بتوقيت مصر

الساعة الثامنة وربع مساءا بتوقيت السعودية



