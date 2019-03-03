بث مباشر .. مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو - يلا شوت (كورة ستار)









في قمة مثيرة يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على بترو أتلتيكو الأنجولي في السادسة مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.





بث مباشر .. مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو - يلا شوت (كورة ستار)









حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء على عقد جلسات مع كل لاعب على حدة، وتحديد دوره وواجباته خلال المباراة، خاصة مجموعة خط الدفاع التى طالبها الجهاز بالتفرغ التام للأدوار الدفاعية وغلق المساحات أمام مفاتيح لعب الفريق المنافس وترك مهمة الهجوم للأجنحة ولاعبى الوسط المهاجمين.





بث مباشر .. مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو - يلا شوت (كورة ستار)









وفى الإطار ذاته، خاض لاعبو الزمالك مرانهم الأخير أمس بشكل سرى، دون حضور وسائل الإعلام حفاظاً على سرية الخطة والتشكيل الذى سيعتمد عليه «جروس» فى مباراة اليوم.





بث مباشر .. مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو - يلا شوت (كورة ستار)





وسيكون التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالى: محمود عبدالرحيم «جنش» ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز وعبدالله جمعة ومحمود عبدالعزيز وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفنى وخالد بوطيب.





بث مباشر .. مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو - يلا شوت (كورة ستار)









وتنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الانجولي في السادسة مساء عبر قناة بي ان سبورت في بث حي ومباشر.



