kora online بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم كورة اون لاين

يستضيف الفريق الأنجولي نظيره المصري "الزمالك" في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا بالجولة الرابعة، ويحاول الزمالك تحقيق الفوز الأول له بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعدما جمع نقطتين من الثلاث مباريات الماضية.

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجاناً على مختلف الأقمار الصناعية دون النايل سات اليوم الاحد 3 مارس

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

طرق عديدة تُمكنك من مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم، إما عن طريق قناة بي إن سبورت المُشفرة، أو عن طريق متابعة اللقاء على القنوات المجانية التي سوف تقوم بإذاعة المواجهة على الهوت بيرد وغيره من الأقمار المتنوعة، وستكون المباراة بجودة مميزة لكافة محبي الفريق الأبيض في الوطن العربي أجمع.

يمكنكم ضبط ترددات القنوات من خلال القيم أدناه، ومشاهدة مباراة الزمالك ضد بترو اتلتيكو مجاناً ومباشرة في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي



