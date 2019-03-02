"بداية الفوضى صفارة".. لماذا فشلت دعوات الأجير التافه معتز مطر؟

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على الدعوات الفاشلة للأجير الإخواني معتز مطر، للتعبير عن الاحتجاج ضد الدولة المصرية بالصافرات، والتي فشلت فشلا ذريعا ولم يكن لها أي تأثير.

وواصل الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الفشل الذي قوبلت به هذه الدعوة دفع معتز مطر للظهور في قنوات حليفة له مثل الجزيرة للحديث عن فكرته الفاشلة، منوها إلى أن ما تم عرضه من فيديوهات للمواطنين الذين استجابوا لدعوته هو أمر طبيعي، بين شعب قوامه 100 مليون قد يكون به نسبة مختلفة على النظام الحالي.

واستكمل الباز، أن هذه الدعوة قد لا تلقى بالا لدى المواطنين المصريين، ولا يهتمون بها لتفاهتها وتفاهة الشخص الذي دعى لها، ولكن في مجال الحروب وتدمير الدول، فإن نشر الفوضى في البلاد، يتم من خلال مثل هذه الدعوات، ولا يمكن الاستهانة بها، فأحداث يناير اندلعت بسبب دعوات تافهة أدت إلى عمليات تخريب لا طائل منها، تمت على مدار سنوات.



