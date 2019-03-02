Barca بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد kora star 2 مارس في الدوري الإسباني

يقدم "الدستور الرياضي" بث حى ومباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد، اليوم السبت بالدوري الأسباني، مع تغطية لحظية لكل أحداث المباراة من بداية انطلاقها حتى نهايتها.. فوز برشلونة اليوم سيحسم بشكل كبير شكل المنافسة على الليجا هذا الموسم، حيث سيزيد فارق النقاط بين الفريقين إلى 13 نقطة، وهو ما سيعصب على ريال مدريد تعويضه لاحقا، وعلى العكس فأن فوز الملكى من الممكن أن يعيد المنافسة من أول جديد.

Barca بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد kora star 2 مارس في الدوري الإسباني

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

Barca بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد kora star 2 مارس في الدوري الإسباني

ستوجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم، نحو ملعب سانتياجو برنابيو ، فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، حيث يقام لقاء القمة والكلاسيكو بين ريال مدريد المستضيف وبرشلونة الغريم التقليدي والضيف الثقيل في قمة مباريات الأسبوع السابع عشر من منافسات الدوري الأسباني لكرة القدم.

Barca بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد kora star 2 مارس في الدوري الإسباني

حكم مباراة اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة

Barca بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد kora star 2 مارس في الدوري الإسباني

يقود كلاسيكو اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز مجريات هذه القمة الكروية.

Barca بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد kora star 2 مارس في الدوري الإسباني

ترتيب برشلونة وريال مدريد على جدول ترتيب الدوري الأسباني

Barca بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد kora star 2 مارس في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد الثانى، فيما يأتى ريال مدريد فى المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 31 نقطة.

ومنذ سنة 1959 حقق نادي ريال مدريد الفوز على برشلونة في 26 مباراة في حين تفوق الأخير في 27 لقاء وإنتهت 20 مباراة أخرى بالتعادل في دلالة واضحة على التقارب الكبير في مستوى الفريقين.

وتفوق نادي ريال مدريد في آخر مواجهة بينهما في إطار كأس السوبر الأسباني حيث فاز ذهابا على ملعب كامب نو 3-1 وتفوق إيابا بنتيجة هدفين دون رد.