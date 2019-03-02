كورة لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر .. koora live

تتجه أنظار عشاق كرة القدم وقطبي الكرة الإسبانية خاصةً، لمتابعة مواجهة كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، بعد قليل في تمام الساعة العاشرة إلى ربع، بقمة منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني.





ويحمل هذا اللقاء أهمية فريدة بالنسبة لعشاق النادي الملكي حيث سيمثل الفوز بهذا اللقاء الثأر من البلوجرانا عقب الهزية التي تلقاها أبناء الأرجنتيني سانتياجو سولاري يوم الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.





يذكر أن ريال مدريد يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة، بينما يحتل برشلونة الصدارة بـ57 نقطة، ولا شك أن انتصار الفريق الكاتالوني في ملعب البرنابيو سيكون كافيًا لإبعاد الفريق الملكي عمليًا عن سباق التتويج باللقب.



