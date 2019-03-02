وقبل بداية تلك الجولة يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما كان يقبع ريال مدريد في المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد الكثير من النتائج السلبية.

وسيكون هذا الكلاسيكو هو الأول منذ عام 2007 الذي لا يتواجد فيه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجها لوجه، حيث أصيب الأول في الجولة الماضية ضد نادي إشبيلية ورحل الثاني إلى نادي يوفنتوس قبل مطلع الموسم الحالي.

وتعد تلك المباراة هامة للغاية لكلا الفريقين ولذلك سيكون البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد لحظة بلحظة مرفقا بالصور والفيديو لكل اللحظات والأهداف واللقطات الهامة بها.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid vs Barcelona في الدوري الأسباني ( الليجا ) موسم 2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق رؤوف خليف , حيث يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو معقل المرينجي فريق ريال مدريد في مدريد العاصمة الإسبانية مباراة الكلاسيكو في الليجا والتي تجمع الملكي ريال مدريد مع الفريق الكتالوني برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض لقاء ناري منتظر اليوم يطمح فيه الفريقين تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط , حيث سيقام اللقاء في تمام الساعة العاشبرة الا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الأسباني 2018-2019 , مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يقودها طاقم تحكيم بقيادة الحكم ألبيرتو أونديانو مالينكو , حيث يختتم فريق برشلونة مباريات اليوم الثاني ضمن الجولة السادسة والعشرين، من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، والتي انطلقت أمس بلقاء وحيد، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره ريال مدريد ضمن أربع مباريات تقام اليوم، ومثلها غداً، في حين يختتم ليفانتي أمام ليجانيس الجولة. وقبل بداية تلك الجولة يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما كان يقبع ريال مدريد في المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد الكثير من النتائج السلبية.

وسيكون هذا الكلاسيكو هو الأول منذ عام 2007 الذي لا يتواجد فيه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجها لوجه، حيث أصيب الأول في الجولة الماضية ضد نادي إشبيلية ورحل الثاني إلى نادي يوفنتوس قبل مطلع الموسم الحالي.

وتعد تلك المباراة هامة للغاية لكلا الفريقين ولذلك سيكون البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد لحظة بلحظة مرفقا بالصور والفيديو لكل اللحظات والأهداف واللقطات الهامة بها.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid vs Barcelona في الدوري الأسباني ( الليجا ) موسم 2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق رؤوف خليف , حيث يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو معقل المرينجي فريق ريال مدريد في مدريد العاصمة الإسبانية مباراة الكلاسيكو في الليجا والتي تجمع الملكي ريال مدريد مع الفريق الكتالوني برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض لقاء ناري منتظر اليوم يطمح فيه الفريقين تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط , حيث سيقام اللقاء في تمام الساعة العاشبرة الا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الأسباني 2018-2019 , مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يقودها طاقم تحكيم بقيادة الحكم ألبيرتو أونديانو مالينكو , حيث يختتم فريق برشلونة مباريات اليوم الثاني ضمن الجولة السادسة والعشرين، من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، والتي انطلقت أمس بلقاء وحيد، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره ريال مدريد ضمن أربع مباريات تقام اليوم، ومثلها غداً، في حين يختتم ليفانتي أمام ليجانيس الجولة.