القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الخميس 28/فبراير/2019 - 11:53 م

ضياء رشوان: فتح الجسور مع الدولة لا يعني التبعية

ضياء رشوان: فتح الجسور
وليد صلاح
dostor.org/2535942

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين هي تجمع مصالح، وأن "لم الشمل" يعني المصلحة الواحدة وهي الحفاظ على المهنة ومؤسساتها سواء كانت قومية أم خاصة.

وتابع "رشوان" خلال زيارته لـ"الدستور" مساء اليوم، أن الجماعة الصحفية عانت في فترات متقطعة من صعوبة التواصل بين نقابتها ودولتها، مضيفا: "نريد فتح الجسور مع الدولة وهذا لا يعني تبعيتنا لأي جهة كانت فمهنتنا هي مهنة الحرية والاستقلال".

واستقبله خلال الزيارة كلًا من الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الجريدة، والكاتب الصحفي محمد العسيري، رئيس التحرير، وعدد من القيادات والصحفيين بالمؤسسة.

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