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الخميس 28/فبراير/2019 - 03:47 م

الطب الشرعى: الانتهاء من تشريح جثث حادث محطة مصر لتسليمهم لذويهم

الطب الشرعى: الانتهاء
أ ش أ
dostor.org/2535579

أكدت الدكتورة سعاد عبدالغفار، رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرة الأطباء الشرعيين، أنه تم الانتهاء من تشريح جثامين ضحايا حادث قطار محطة مصر؛ لبيان أسباب الوفاة، وكذلك سحب عينات "البصمة الوراثية" DNA من الضحايا وذويهم، مشيرة إلى أنه جار إجراء اختبارات المضاهاة للتعرف على هوية كل منهم وتسليمه لذويه.

وأشارت كبيرة الأطباء الشرعيين- في تصريح صحفي اليوم الخميس- إلى أن عملية تسليم الجثامين لذويهم لم تجر بعد لحين الحصول على نتائج تحليل البصمة الوراثية.

وكان حادث اندلاع نيران قد وقع أمس بمحطة مصر للسكك الحديدية، جراء اصطدام جرار برصيف، وعلى الفور كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثث الضحايا، لبيان سبب الوفاة، بعد أن كلف فريقًا من محققي النيابة للوقوف على أسباب الحادث.

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