القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
مباريات
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:29 م

ليفربول VS واتفورد | رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد

ليفربول VS واتفورد | رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2534589

ليفربول VS واتفورد | رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد

يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 66 نقطة، متفوقا على وصيفه مانشستر سيتي بنقطة واحدة فقط، فيما يأتي واتفورد في المركز السابع بـ40 نقطة.

 

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ17 هدفا، بالتساوي مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، يليهما أوباميانج وكين بـ15 لكل منهما.

 

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

 

تشكيل ليفربول ضد واتفورد

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، وفيرمينيو للإصابة.

 

ويبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

فبيانو- فينالدوم- ميلنر

ساديو ماني - شاكيري - محمد صلاح

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD4، بتعليق: خالد الحدي

ليفربول VS واتفورد | رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد

موضوعات متعلقة

(CBC Sport HD AzerSpace) مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر bein sport

مشاهدة مباريات Liverpool اليوم بث مباشر - بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد - كول كورة - يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر بتاريخ 27/02/2019 الدوري الإنجليزي

بث مباشر| مباراة ليفربول وواتفورد اليوم الأربعاء 27-2-2019 يلا شوت

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 16 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ حوالي 5 ساعات

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ 3 أيام

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

منذ اسبوع

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

منذ اسبوع

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر

منذ أقل من شهر

Kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. بث مباشر اليوم الثلاثاء

الآن

ترامب: حوارى مع "كيم" كان جيدًا وسنكمل غدًا

وزيرة الصحة: 5 من مصابي محطة مصر حالتهم حرجة

محمد صلاح: فوز ليفربول بالبريميرليج أهم من الإنجازات الفردية

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

ads
الأكثر قراءة

النائب العام يكشف سبب حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

فيديو يكشف المشاجرة بين السائقين المتسببين في حادث محطة مصر

ألبومات الصور

رئيس جامعة المنصورة يتفقد تجهيزات النقاط الطبية لحملة 100 مليون صحة

ختام دورة "التواصل الفعال مع الأبناء" بدار رعاية بني سويف

محافظ الغربية يكرم شابًا أنقذ قرية ميت الشيخ من كارثة (صور)

"مسلم" يحاور شباب جامعة سوهاج حول دورهم فى رسم مستقبل مصر

رياضة

فيدرير يصعد لربع نهائى بطولة دبى للتنس

يوسف حسام يتأهل للدور الثانى بدورى فيوتشر للتنس

لهيطة يتوجه للنيجر لوضع ترتيبات المباراة الأخيرة في تصفيات أمم إفريقيا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

النائب العام يكشف سبب حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

فيديو يكشف المشاجرة بين السائقين المتسببين في حادث محطة مصر

ads
كشكول

تكريم خمس إدارات تعليمية بنتيجة الإعدادية بالقاهرة

اختتام فعاليات المؤتمر السادس والدولى الرابع لنوعية عين شمس

المعاهد الأزهرية تطلق حملة توعوية للحفاظ على البيئة

جامعة الزقازيق تناقش الدراسات النوعية في المجتمعات العربية

في حضور "المغربي".. طرح 36 فدان لـ المستثمرين الجادين بالقليوبية

الأمصار

تأييد حبس محمد رمضان لمدة 3 سنوات وغرامة 10001 جنيه

قتل حيوان مهدد بالانقراض بطريقة وحشية "صورة"

نجم منتخب تونس ينعي ضحايا حادث محطة مصر

ذا صن تكشف عن خدعة عبقرية في تطبيق "واتس اب"

(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

الساحل الإفريقي: 3 مليارات دولار لتمويل خطة الاستثمار المناخية

باحثون: يمكن بناء 1.2 مليون شقة في ألمانيا فوق المتاجر

الأمير هاري يفتتح نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين

الصحة

تعرف على فوائد البطيخ للحامل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎