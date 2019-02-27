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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:16 م

Cool kora HD مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة أونلاين لايف Liverpool بدون تقطيع

Cool kora HD مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة أونلاين لايف Liverpool بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2534566

Cool kora HD مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة أونلاين لايف Liverpool بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر مساء اليوم الأربعاء 27-2-2019، مباراة في  الأسبوع الثامن والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي، متابعة كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول تابع لايف مباراة محمد صلاح اليوم

مقدمة مباراة ليفربول وواتفورد:

تقام مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم الأربعاء 27-2-2019، مباراة في  الأسبوع الثامن والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي، مباراة العودة على ملعب أنفيلد، ويستضيف الملعب اللقاء وسط أجواء جماهيرية كبيرة، ومطالبة من جانب الجماهير لنادي ليفربول بتحقيق نتيجة إيجابية، بعد سلسلة التعادلات السلبية والإيجابية في الفترة الأخيرة.

 

بث مباشر ليفربول وواتفورد

يحتل الريدز المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن المان سيتي المتربص برصيد 65 نقطة، وينتظر المان سيتي تعثر ليفربول في مباراة واحدة سواء تعادل أو هزيمة، من أجل الإنقضاض على الصدارة، لأن مانشستر سيتي يمتلك العديد من اللاعبين المؤهلين للتسجيل في المباريات، ولعب ليفربول 27 مباراة، وفاز في 20 مباراة، وتعادل في ست مباريات كاملة، ولم يخسر سوى في مباراة واحدة فقط منذ بداية الموسم، ونادي واتفورد يحتل المركز السابع برصيد 40 نقطة.


Cool kora HD مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة أونلاين لايف Liverpool بدون تقطيع


تشكيل ليفربول ضد واتفورد يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، وفيرمينيو للإصابة. ويبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أليسون آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد فبيانو- فينالدوم- ميلنر ساديو ماني - شاكيري - محمد صلاح القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD4، بتعليق: خالد الحدي

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