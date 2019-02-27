كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد – koora live

ليفربول يلتقي مساء اليوم الأربعاء 27/9/2019 في العاشرة تحديدا بنظيره واتفورد في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

الموسم الماضي، سجل صلاح في واتفورد رباعية كاملة في فوز ليفربول 5-0. سجل صلاح 4 أهداف وصنع هدفا في واحدة من أفضل مبارياته مع الفريق.

وأيضا سجل هدفا وصنع آخر في أول مواجهة لـ ليفربول الموسم الماضي ضد واتفورد.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 66 نقطة من 27 مباراة، بينما واتفورد في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

تنطلق هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد والمُعلق

تُذاع مباراة ليفربول وواتفورد عبر قناة bein sports hd4 بصوت المُعلق "خالد الحدي".