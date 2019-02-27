القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 02:05 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 27-2-2019 كلاسيكو الكأس

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 27-2-2019 كلاسيكو الكأس

مشاهدة مباراة برشلونة
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تقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019.

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد، التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، على قنوات "بي إن سبورت" الساعة 10 مساءً.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق حيث يأمل الفريق الملكي لتحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور من أجل توجيه ضربة قاسية لأحد أهم الخصوم، بينما يحتاج برشلونة لتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.

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