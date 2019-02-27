النيابة تأمر بنقل جثث حادث قطار محطة مصر إلى المشرحة

أمرت نيابة الأزبكية، برئاسة المستشار حسن عادل، بنقل جثث الضحايا اللذين لقوا مصرعهم في حادث انفجار قطار بمحطة رمسيس، إلى المشرحة؛ لبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن هوية المتوفين.



كانت فريق من نيابة الأزبكية قد انتقل إلى محطة مصر لإجراء المعاينة الأولية، وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كان حريق نشب في القطار القادم من الإسكندرية، إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر برمسيس، ما أسفر عن وقوع ضحايا.



وأشارت معلومات أولية إلى أن صوت الانفجار ناتج عن دخول جرار قطار رصيف بسرعة كبيرة أدى إلى انفجاره.



وأعلنت هيئة السكة الحديد أن الحريق نتج عن انحدار جرار وردية رقم ٢٣٠٢، واصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر.



وأصدرت الهيئة تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذى وقع على رصيف رقم 6 داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.