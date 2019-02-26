علاج وهمي.. "الدستور" تحقق في أكاذيب وجود علاج للزهايمر (تفاعلي)

«لا يشعر بالمرض ولكن من حوله يشعرون».. الزهايمر من الأمرض التي ليس لها علاج حتى الآن، ويعتقد العديد من أهالي المرضى أن المهدئات هي من تقوم بعملية تخفيف التوتر والهيجان، قائلين إن هناك العديد من الأطباء والشركات تستغل الأسر المحتاجة، كما أرجع الأطباء أنه لا يوجد علاج محدد لهذا المرض ولكن أغلب الأدوية بهدف منع تمكن المرض من عقل المريض بشكل كلي، تحقق "الدستور" في أزمة ضحايا أكذوبة وجود علاج لمرض الزهايمر. لقراءة المزيد عبر تقنية الـCross Media: