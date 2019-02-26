أمسية تأبين لعبدالوهاب الأسواني ومحمد أبودومة بـ«الأعلى للثقافة».. غدًا

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، أمسية ثقافية لتأبين المبدعين الراحلين الروائي عبدالوهاب الأسواني، والشاعر محمد أبودومة، غدًا الأربعاء، في السادسة والنصف مساء، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تشمل عدة قراءات نقدية لأعمال الراحلين، وحديثا عن دورهما في الأدب والثقافة المصرية.



ويتحدث في الأمسية، الناقد الدكتور أحمد درويش، والروائي أحمد أبوخنيجر، والدكتور حافظ المغربي، والشاعر الدكتور حسن طلب، والكاتب طلعت رضوان، والشاعر محمد فريد أبوسعدة، والكاتب محمد قطب، والشاعر الدكتور مصطفى رجب.