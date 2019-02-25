أمريكا تقدم مساعدات بـ56 مليون دولار لفنزويلا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، تقديم مساعدات إنسانية بعشرات الملايين من الدولارات إلى الشعب الفنزويلي.



جاء ذلك عقب لقاء جمع مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جويدو.



وقال الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 56 مليون دولار أمريكي لمساعدة الأشخاص الذين يفرون من فنزويلا وستساعد في توفير المأوى لهم.



وأشار البيان إلى أن مساعدات إنسانية تحمل مواد غذائية وطبية ما زالت منتظرة على الحدود ليتم تسليمها إلى الفنزويليين.