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الإثنين 25/فبراير/2019 - 03:23 م

رئيس الاتحاد الأوروبى يعرب عن تقديره للسيسى لنجاح القمة

رئيس الاتحاد الأوروبى
أ ش أ
dostor.org/2531626

أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، عن تقديره للرئيس السيسي والشعب المصري على الجهود المبذولة للخروج بهذه القمة التاريخية، والترحيب الحار بالوفود الأوروبية في شرم الشيخ، كما أعرب عن تقديره وشكره الجامعة العربية على التعاون وتنظيم القمة العربية - الأوروبية التي تعد بداية للحوار الصريح بين العالمين العربي والأوروبي.

وأضاف توسك- خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام أعمال القمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخ - اليوم الإثنين، أن هناك تحديات خطيرة ممثلة في مواجهة الإرهاب، ومكافحة تغيير المناخ، وعمليات النزوح بأعداد ضخمة، وضمان التنمية المستدامة يتعين التعاون بصددها.

وأكد ضرورة العمل " سويًا " الاتحاد الأوروبي، والعالم العربي لحل هذه القضايا، وغيرها من القضايا، مشيرًا إلى أن الحلول متعددة الأطراف هي أفضل السبل للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلام الدوليين، منوهًا بالأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب عن سعادته إزاء تجديد الاتحاد الأوروبي الالتزام - فى الإعلان الختامي - بقانون حقوق الإنسان، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبى لتطوير مشروعات مشتركة تغطي الأمن والطاقة والسياحة والتجارة التي تشجع الاستثمارات والنمو المستدام الذى تصبو إليه الشعوب العربية والأوروبية، والإسراع في الانتهاء من تنفيذ "اتفاقية باريس ".

وأشار إلى اتفاق القادة- خلال القمة- على التعاون والتنسيق في عدد من القضايا الخاصة بالأمن والحدود، ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، وتعزيز الجهود للتصدي لتحركات "الإرهابيين " عبر الحدود.

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