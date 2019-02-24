بث مباشر .. مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو - يلا شوت (كورة ستار)
بث مباشر .. مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو - يلا شوت (كورة ستار)
بث مباشر .. مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو - يلا شوت (كورة ستار)
سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الأحد، 52 ماكينة حياكة و50 بطانية للسيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز ومدينة ساحل سليم والتي قدمتها جمعية تنمية المجتمع بمركز ساحل سليم بدعم ...
أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تذليل العقبات كافة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة. وأكد المحافظ الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ7 محطات معالجة صرف صحي بمراكز ...
وجهت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، بسرعة عمل مقايسة لتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الخارجة، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم. جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لقصر ثقافة ...