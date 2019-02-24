بث مباشر .. مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو - يلا شوت (كورة ستار)

محافظ البحيرة ومدير الأمن ينهيان خصومة ثأرية فى مركز دمنهور

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على أهمية ودور الأجهزة الأمنية والحكماء والعمد والمشايخ واللجان العرفية وعواقل العائلات في إنهاء الخصومات والخلافات وجرائم الثأر التي تنشب بين العائلات، والتي تهدد ...