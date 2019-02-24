بث مباشر : مباراة ليفربول ومانشستر يوناتيد - يوتيوب الان

عين اولي جونار سولسكاير جيسي لينجارد في التشكيلة المؤقتة لفريق مانشستر يونايتد للقاء ليفربول يوم الاحد لكن لم يكن هناك أي مؤشر على انتوني مارتيال.





تم استبعاد لينجارد (في اوتار الركبة) و مارتيال (الفخذ) من المباراة من قبل سولسكاير من خلال الإصابات التي تعرض لها في وقت متأخر من النصف الأول من دوري أبطال يونايتيد 16 من دوري أبطال الدوري من 16 إلى باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي. ومع ذلك ، اقترح مدرب منتخب الولايات المتحدة يوم الجمعة لينجارد قد يتعافى في الوقت المناسب ليكون متاحا و 26 عاما وصل مع بقية الفريق المتحدة في فندقهم ليلة السبت.









ولم يكن مارتيال من بين اللاعبين العشرين الذين سجلوا المباراة في فندق وسط المدينة عشية المباراة. إذا تغلب مانشستر يونايتد على ليفربول ، فإنه سيذهب إلى ست نقاط من توتنهام صاحب المركز الثالث ، الذي مني بهزيمة مفاجئة بنتيجة 2-1 في بيرنلي بعد ظهر السبت.





وقال سولسكاير يوم الجمعة "نحن على ما يرام." "لقد حصلوا على (مارتيال ولينجارد) من خلال هاتين الدورتين ، لم يكونوا جزءًا منه بعد ، لكنهم كانوا يقومون ببعض أعمال الاسترداد.