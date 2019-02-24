يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

حماية المستهلك تحرر محاضر ضد شركات الأجهزة الكهربائية بالأقصر

حررت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين في الأقصر، عددًا من المحاضر ضد شركات لبيع الأجهزة الكهربائية، وذلك جراء قيام الشركات بالإعلان عن تخفيضات وهمية، وتضليل المواطنين. وقال الدكتور تامر صلاح ...