يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
تفاصيل مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر والقنوات الناقلة:
القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 2 – بي ان سبورت 2 .
معلقين المباراة: علي محمد علي .
الملعب: أولد ترافورد .
المناسبة: الدوري الانجليزي .
موعد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر لجميع الدول العربية:
5:05 مساءاً بتوقيت السعودية .
4:05 مساءاً بتوقيت مصر .
4:05 مساءاً بتوقيت فلسطين .
4:05 مساءاً بتوقيت الأردن.
4:05 مساءاً بتوقيت سوريا .
4:05 مساءاً بتوقيت لبنان .
5:05 مساءاً بتوقيت العراق .
4:05 مساءاً بتوقيت السودان .
5:05 مساءاً بتوقيت اليمن .
4:05 مساءاً بتوقيت ليبيا .
3:05 مساءاً بتوقيت تونس .
3:05 مساءاً بتوقيت الجزائر .
3:05 مساءاً بتوقيت المغرب .
6:05 مساءاً بتوقيت الإمارات.
5:05 مساءاً بتوقيت البحرين.
6:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
5:05 مساءاً بتوقيت الكويت .
5:05 مساءاً بتوقيت قطر.
2:05 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
5:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
2:05 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .