يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر رابط مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة لايف ليفربول ومانشستر يونايتد yalla shoot
مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ستلعب في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الموافق 24-2-2019، وسوف تقوم بنقلها باللغة العربية قناة بي ان سبورت 2 المشفرة بالتعليق العربي، أما إذا أردت مشاهدة المباراة على قنوات أخرى فهناك قنوات كثيرة مثل قناة idman المتوفرة عبر القمر الصناعي أذربيجان والحاصلة على حقوق الدوري الانجليزي قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية و قناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات.
يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر رابط مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة لايف ليفربول ومانشستر يونايتد yalla shoot
القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي 27500
IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي 27500
ARENA SPORT يوتلسات 11512 عمودي 30000
RTS Hot Bird 13 10971 أفقي 29700
IDMAN TV AzerSpace 46°E 11175 أفقي 27500
إذا ظهرت أي قنوات أخرى ناقلة للمباراة سوف نقوم بإضافة التردد الخاص بها من خلال تلك المقالة، فنحن نعلم أن تلك المواجهة ينتظر متابعتها العديد من الجماهير العربية.
يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر رابط مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة لايف ليفربول ومانشستر يونايتد yalla shoot