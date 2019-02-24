يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر رابط مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة لايف ليفربول ومانشستر يونايتد yalla shoot

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مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ستلعب في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الموافق 24-2-2019، وسوف تقوم بنقلها باللغة العربية قناة بي ان سبورت 2 المشفرة بالتعليق العربي، أما إذا أردت مشاهدة المباراة على قنوات أخرى فهناك قنوات كثيرة مثل قناة idman المتوفرة عبر القمر الصناعي أذربيجان والحاصلة على حقوق الدوري الانجليزي قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية و قناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات.