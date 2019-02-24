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الأحد 24/فبراير/2019 - 11:19 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم - كورة ستار - كورة لايف

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم - كورة ستار - كورة لايف

ليفربول ومانشستر
dostor.org/2529727

يستضيف مانشستر يونايتد على أرضه مواجهة قوية ضد ليفربول، ويأتي ذلك يوم الأحد 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على الشياطين الحمر في ملعب "الأولد ترافورد" وذلك يوم الأحد في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:05 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل حالياً نادي ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 65 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 20 وتعادل 5 مباريات وخسر لقاء وحيد بالبريميرليج.

فيما يتواجد نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 15 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 5 مواجهات.

وتعتبر مباراة قوية بين الطرفين حيث يطمح الريدز لحصد الثلاث نقاط والعودة لقمة جدول ترتيب البريميرليج بينما يحاول نادي مانشستر يونايتد أن يرفع رصيده ويواصل السير في طريق الانتصارات.

وستكون مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ماعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق عربي.

ويمنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.

جدول مباريات ليفربول في الدوري ال‘نجليزي

ليفربول – مانشستر يونايتد  24 فبراير 16:05
ليفربول – واتفورد 27 فبراير 2200
إيفرتون – ليفربول 2 مارس 17:00
ليفربول – بيرنلي 9 مارس 17:00
ليفربول – بايرن ميونخ  13 مارس 2200
ليفربول – فولهام  16 مارس 17:00
ليفربول – توتنهام 19 مارس 17:00

تشكيل ليفربول المتوقع أمام  مانشسترونايتد

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – فابينيو – جيمس ميلنر

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – شيردان شاكيري - محمد صلاح

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