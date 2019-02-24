ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم - كورة ستار - كورة لايف
ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم - كورة ستار - كورة لايف
ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم - كورة ستار - كورة لايف
حررت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين في الأقصر، عددًا من المحاضر ضد شركات لبيع الأجهزة الكهربائية، وذلك جراء قيام الشركات بالإعلان عن تخفيضات وهمية، وتضليل المواطنين. وقال الدكتور تامر صلاح ...
سلّم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم السبت، الميداليات وشهادات التقدير للفائزين في بطولة الجمهورية في لعبة تنس الطاولة، والتي نظمتها لجنة الرواد بالاتحاد المصري لتنس الطاولة بالتعاون ...
نظمت شركة 360 ملتقى الأعمال الأول بمحافظة سوهاج، الذي ضم عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وأحمد الناظر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ...