نجوم الفن والرياضة في عزاء الكاتب الكبير إبراهيم سعده (صور)

حرص نجوم الفن والرياضة والمجتمع على تقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعده بمسجد عمر مكرم.



كان من بين الحضور الفنانة هالة صدقي ولقاء الخميسي ومصمم الأزياء هاني البحيري، والكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلى الأسبق.



وغيّب الموت الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعده (3 نوفمبر 1937- 12 ديسمبر 2018) 81 عامًا، مساء الأربعاء الماضى عقب عودته إلى القاهرة وتماثله للشفاء بعد رحلة علاجية في العاصمة البريطانية لندن، ليكتب الموت نهاية سطور صاحب "آخر عمود" ويواري جسده الثرى بمقابر العائلة في مدينة 6 أكتوبر.