قرعة دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.. ليفربول يصطدم ببايرن ميونخ

أسفرت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دورى أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن المواجهات التالية:

شالكه الألماني × مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني × يوفنتوس الإيطالي

مانشستر يونايتد الإنجليزى × باريس سان جيرمان الفرنسى

توتنهام الإنجليزى × بوروسيا دورتموند الألمانى

ليون الفرنسى × برشلونة الإسبانى

روما الإيطالى × بورتو البرتغالى

أياكس الهولندى × ريال مدريد الإسبانى

ليفربول الإنجليزى × بايرن ميونخ الألمانى

ووضعت أسماء الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول بوعاء منفصل وأسماء الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بوعاء آخر لتجنب المواجهة بين متصدري المجموعات.

كما جنبت القرعة اليوم وقوع الفرق التي التقت في دور المجموعات مع بعضها البعض في الدور الثاني، كما جنبت الفرق التي تنتمي إلى نفس الدولة من المواجهة سويا في دور الستة عشر.

ووقع الاختيار أولًا بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها لتخوض هذه الفرق مباراة الذهاب على ملاعبها، فيما تخرج لملاقاة فرق الصدارة في مباريات الإياب.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور فى أيام 12 و13 و19 و20 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب في الخامس والسادس و12 و13 مارس المقبل.

