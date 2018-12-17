أبناء كفر الشيخ بالخارج يتبرعون لمستشفى الكبد المصري ببلطيم

تبرع عدد من أبناء محافظة كفر الشيخ، المُقيمين بالمملكة العربية السعودية، بمبلغ من المال لصالح مستشفى الكبد المصرى ببلطيم 700 700، وذلك للمساهمة فى أعمال إنشاء المستشفى، حتى يتم الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، كى يقدم خدماته لجميع مرضى الكبد من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة.



من جانبه، قال سامى النهرى، المسئول الإعلامى لمستشفى الكبد المصرى ببلطيم، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إن 18 شخصًا من أبناء بلطيم، المُقيمين بالمملكة العربية السعودية، تبرعوا بمبلغ 1250 ريالا سعوديا، بما يعادل 5 آلاف و888 جنيهًا، لصالح مستشفى الكبد المصرى.



وتقدم "النهرى" بخالص الشكر والتقدير للمُتبرعين بالمبلغ المذكور، داعيًا جميع أبناء محافظة كفر الشيخ لزيارة المستشفى، والتبرع من أجل الانتهاء من الأعمال الإنشائية، حتى يبدأ فى تقديم خدماته لجميع المرضى، والتخفيف عنهم.





