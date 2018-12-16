القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
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ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:57 م

liverpool بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم كورة لايف

liverpool بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم كورة لايف

liverpool بث مباشر
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 يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر مباريات اليوم كورة لايف اون لاين، حيث يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ليفربول مساء اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018، وستقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول على الأراضي الإنجليزية، وستكون مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتدبث مباشر في إطار الجولة السابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019.

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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت واحدة من أهم المباريات، وفي آخر 174 مباراة جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق مانشستر يونايتد على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في 57 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار في 69 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 48 مباراة أخرى.

ليفربول ضد مان يونايتد | الرباط موضوع أسفل المقالة أدناه

ومن الناحية التهديفية في آخر 174 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تسجيل 215 هدفاً في شباك نظيره فريق مانشستر يونايتد، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 235 هدفاً في شباك نظيره فريق ليفربول.

ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 26 نقطة.

ويُعتبر المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف لمصلحة فريقه، ليفربول ومان يونايتد مباشر وفي مقابل ذلك يُعتبر الفرنسي أنطوني مارسيال هو هداف فريق مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف لمصلحة فريقه.

قبل انطلاق مباراة ليفربول ومان يونايتد مباشر نتحدث عن الأهداف،إذ يُعتبر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في صناعة أربعة أهداف لمصلحة فريقه، وفي مقابل ذلك يُعتبر الإنجليزي ماركوس راشفورد هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في البطولة ذاتها في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في صناعة خمسة أهداف لمصلحة فريقه، يلا شوت الجديد بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم كورة لايف.

ومن الناحية التاريخية نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مناسبة سابقة على مر تاريخ البطولة.

نوافيكم بنقل مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت الجديد مباشر قبل انطلاق صافرة حكم اللقاء الأولى ن عمر المواجهة بقليل، متمنين لكم مشاهدة مباراة ليفربول مباشر ممتعة وفوز فريقكم المفضل.

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