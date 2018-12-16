آلاف المتظاهرين ضد غلاء المعيشة في ديار بكر جنوب شرق تركيا

تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في ديار بكر جنوب شرق تركيا خصوصا للاحتجاج على ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، واشاد بعضهم متظاهري "السترات الصفراء" في فرنسا، بحسب مراسل فرانس برس.



وتجمع المحتجون الذين لبوا نداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة، في وسط مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، وذلك تحت رقابة أمنية مشددة.



وكتب على إحدى اللافتات: "لن ندفع ثمن الأزمة الاقتصادية".



وتدهور الوضع الاقتصادي كثيرا في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية على خلفية توتر دبلوماسي مع واشنطن صيف 2018 ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة.



وبلغ التضخم في تشرين الثانينوفمبر 21،62 بالمئة بالنسق السنوي متباطئا بشكل ضئيل عن مستواه في تشرين الأولاكتوبر. ورغم الاجراءات الحكومية يشعر السكان يوميا بارتفاع الأسعار.



واشاد بعض المحتجين بحركة "السترات الصفراء" في فرنسا المطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية.



وقال محمد سيرين وهو أحد المحتجين "ان مطالبنا مماثلة، وللمطالب الأهداف ذاتها لكن هناك فوارق في كل بلد (...) نحن ببساطة نطلب ظروف عيش انسانية".



وطالب المحتجون الذين قدموا من مختلف مناطق الجنوب والجنوب الشرقي أيضا باعادة المطرودين ال 140 الفا من وظائفهم اثر محاولة الانقلاب في 2016، الى أماكن عملهم.



وجرت احتجاجات ديار بكر في أجواء احتفالية واستمرت نحو ثلاث ساعات، دون توتر مع قوات الأمن.