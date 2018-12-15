وزير الخارجية القطرية: مازلنا نعول على دور الكويت في حل الأزمة

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة لازالت تعول على الوساطة الكويتية في حل لأزمة الخليجية المستمرة قرابة عام ونصف مع دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" منذ الخامس من يونيو 2017.



وقال وزير الخارجية القطري: "لم نرَ جهودًا غربية كبيرة في حل المشكلات الاجتماعية الناتجة عن المقاطعة، خاصة تشتّت الأسر"، متابعًا: "ما زلنا نعوّل كثيرًا على دور الكويت في حل الأزمة".



وأضاف خلال كلمته اليوم السبت على هامش منتدى الدوحة: "سنستمر في التعويل أيضًا على دور دول أخرى في المنطقة من أجل تخطّي الأزمة".



وتابع آل ثاني قائلًا: "صار الجرح عميقًا بين أفراد الشعب ولن يكون من السهل تضميده، لكن ما زلنا نؤمن بأن الحوار يمكن أن يعيد العلاقة في ظل سيادة الدول".



واستطرد: "لقد تأثرت مكانة التحالف الإقليمي وضعفت بسبب الأزمة الخليجية، ولذلك، فإن التحالف الذي كان موجود سابقًا يجب إعادة تشكيله وتصميمه لضمان الاستقرار والأمن مستقبلًا في المنطقة".



وشدد وزير الخارجية القطري خلال مشاركته في جلسة "إعادة النظر في النظام العالمي"، على أن الحوار هو مفتاح تحقيق السلام والاستقرار، مضيفًا: "إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الحوار مع دول المقاطعة مبني على الاحترام المتبادل الذي من شأنه أن ينهي الأزمة بالمنطقة".